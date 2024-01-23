رقم قياسي جديد .. البرازيل تسجل أكثر من ألف كارثة طبيعية في العام 2023

سجّلت البرازيل في العام 2023 أكثر من ألف كارثة طبيعية، أي أكثر من ثلاث كوارث يومياً في المتوسط، فيما يعدّ رقماً قياسياً على صلة مباشرة بتغيّر المناخ وفقاً لخبراء.

وسجّل المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية (سيمادن) ما مجموعه 1161 كارثة العام الماضي، بما في ذلك فيضانات وانهيارات أرضية، وهي المرة الأولى التي يُسجّل فيها هذا العدد من الكوارث منذ بدء التسجيل في العام 2011.

وأشارت هذه الهيئة العامّة إلى أنّ هذه الأحداث المرتبطة بهطول الأمطار الكثيفة، تسبّبت في مقتل ما لا يقل عن 132 شخصاً، وإصابة أكثر من 9 آلاف شخص، وخسارة أكثر من 74 ألف شخص منازلهم.

وقُدّرت الأضرار المادية بأكثر من خمسة مليارات ريال برازيلي (حوالى 925 مليون يورو).

وقال عالم المناخ في جامعة ريو غراندي دو سول الفدرالية فرانسيسكو إليسيو أكينو، لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إنّ "تغيّر المناخ كان له تأثير مباشر على زيادة وتيرة وشدة الكوارث".

وأشار إلى أنّ كلّ ذلك مقترن بتزايد قوة ظاهرة ال نينيو الجوية، التي أصبحت مرادفة للاحتباس الحراري العالمي.

وكان العام 2023 الذي شهد مجموعة من الكوارث المناخية حول العالم، العام الأكثر سخونة في التاريخ.

وشهدت البرازيل كارثة مناخية في بداية العام، حيث تسبّبت الفيضانات في مقتل 12 شخصاً على الأقل في ريو دي جانيرو.





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