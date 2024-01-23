الكرملين: مليارات الغرب لدعم أوكرانيا ذهبت أدراج الرياح

أعلن الكرملين الثلاثاء أن الغرب بصدد التخلي عن أوكرانيا بعدما ذهبت "أدراج الرياح" مليارات الدولارات التي أنفقها على دعم كييف منذ بدء الحرب.

وشكّلت المساعدات المالية والعسكرية الغربية دعما أساسيا لكييف منذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022، لكن المشاحنات السياسية في كل من واشنطن وبروكسل تثير شكوكا حول استمرار التمويل في المستقبل.

وبدت روسيا الثلاثاء مرتاحة للضبابية السائدة على هذا الصعيد. ونقلت وكالات أنباء حكومية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الأوروبيين يدركون جيدا أن الأموال ذهبت أدراج الرياح".

وقال إن تراجع التمويل يضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في موقف صعب للغاية".

وأضاف بيسكوف "لقد توقفوا عن إعطائه المال، ولا قذائف كافية له في الخارج، كما يواجه اضطرابات داخلية".

وخصص الغرب أكثر من 230 مليار دولار من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في العامين الأولين للصراع، وفقا لمعهد كيل، وهو مركز أبحاث ألماني يتتبع الدعم الحكومي لكييف.

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري للبلاد، فيما الاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدّم للدعم المالي الرامي لمساعدة الحكومة في كييف على تغطية العجز الضخم في الميزانية الناجم عن الصراع.

ووصف بيسكوف الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه "استثمار أفلس".

ولا تزال حزمة مساعدات جديدة بـ60 مليار دولار عالقة في الكونغرس الأمريكي، أما في أوروبا فتسعى المجر إلى عرقلة برنامج منفصل بـ50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وتشدّد كييف على أن الدعم الغربي أساسي ليس فقط لأوكرانيا بل أيضا للأمن الأوروبي والعالمي.

خلال كلمة ألقاها في منتدى دافوس الأسبوع الماضي قال الرئيس الأوكراني "من دون المساعدة التي توفّرها الولايات المتحدة ومن دون المساعدة التي يوفّرها الاتحاد الأوروبي، ستعاني أوكرانيا وستكون أكثر ضعفا. وهذا الأمر سيشكّل فرصة لروسيا للسيطرة علينا".

والثلاثاء أعلن حلف شمال الأطلسي أنه أعد طلبية بقيمة 1,2 مليار دولار لشراء عشرات آلاف القذائف المدفعية من عيار 155 ملم لإمداد الجيش الأوكراني بها.

وكانت أوكرانيا حذّرت من النقص في الذخيرة في خضم المعارك الدائرة على طول خط المواجهة في شرق البلاد وجنوبها.





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