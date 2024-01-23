البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

صادق البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتمّت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرّعا مقابل 55 صوتا معارضا، بعدما نال موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومن المتوقّع أن يوقّع أردوغان وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتل في الأيام المقبلة.

بعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

وكانت السويد وفنلندا قد تقدّمتا معا بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا الحرب في أوكرانيا قبل نحو عامين.

لكن أنقرة أجبرت البلدين على فصل طلبيهما بعدما اعتبرت أن طلب السويد لا يستوفي شروطها وصادقت بعد بضع جولات محادثات على طلب فنلندا.

بانضمام فنلندا في أبريل تضاعف طول حدود حلف شمال الأطلسي مع روسيا وتم تعزيز دفاعات ثلاث دول بلطيقية صغيرة انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.

ورحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد وكتب على منصة إكس "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوًا كاملاً في الناتو". ووصف "بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو".

كذلك رحب الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بالخطوة، داعيا المجر الى الاقتداء بتركيا "في أقرب وقت ممكن".

واتّبعت السويد وفنلندا سياسة عدم الانحياز العسكري خلال حقبة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والغرب.

لكن حرب أوكرانيا غيّرت الحسابات الجيوسياسية وأجبرت البلدين على السعي للحصول على الحماية النووية التي يوفرها أقوى تكتّل دفاعي في العالم.

وقد حذت المجر حذو تركيا طوال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكان يُتوقّع أن تصادق على عضوية السويد من دون عراقيل.

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء نظيره السويدي إلى زيارة بودابست لمحاولة حلّ الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي.

لكن مؤشرات برزت الثلاثاء تفيد بعلامات توتر بين ستوكهولم وبودابست.

ففي حين أشار أوربان إلى الحاجة إلى "بناء ثقة متبادلة متينة" من خلال "حوار سياسي مكثّف"، ردّ وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بالقول إن "ما من سبب للتفاوض" مع المجر بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي في الوقت الراهن.

طلب مقاتلات أمريكية

يقيم أوربان وأردوغان علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وكان قادة دول منضوية في حلف شمال الأطلسي قد تخوّفوا من سعي الكرملين لتوظيف هذا الأمر لزرع الشقاق في الغرب.

ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد العضوية في حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وردّت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، كما اتّخذت خطوات أخرى طلبها أردوغان.

بعد ذلك، اشترط اردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يصادق الكونغرس الامريكي على بيع مقاتلات اف-16 لأنقرة، علما أنها في حاجة ماسة اليها لتحديث قدراتها الحربية الجوية.

ولا ترفض الحكومة الامريكية بيع هذه المقاتلات، لكن الكونغرس عطلها حتى الآن لأسباب سياسية، في مقدمها التوتر بين تركيا واليونان، العضو ايضا في الناتو.

إلى ذلك تسعى تركيا إلى دفع كندا إلى الإيفاء بتعهّد برفع حظر مفروض على بيع مكونات تستخدم في تصنيع مسيّرات قتالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أبلغ تركيا في زيارتين أجراهما في الأشهر الثلاثة الأخيرة بأن المصادقة على طلب السويد من شأنها تليين موقف الكونغرس الذي يجمّد صفقة بيع مقاتلات اف-16 لأنقرة.

وقبل جلسة التصويت أعرب فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تطلّع بلاده لانضمام السويد رسميا إلى التحالف.









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