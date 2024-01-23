البيت الأبيض يجري محادثات جدية حول هدنة في غزة

أفاد البيت الأبيض الثلاثاء عن محادثات "جدية" تجري حول "هدنة" جديدة محتملة في غزة تسمح بإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الثلاثاء أن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور المنطقة لإجراء محادثات بهذا الصدد.

وقال جون كيربي ماكغورك "موجود في القاهرة" الثلاثاء، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفاً أنّ "إحدى المسائل التي يناقشها هي إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة".

وتابع "سنؤيّد بشدّة هدنة أطول من (فترة) الأسبوع الذي حصلنا عليه في السابق، إذا كان ذلك يمنحنا الفرصة لإخراج الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات" الإنسانية إلى قطاع غزة. ولم يقدّم كيربي المزيد من التفاصيل بشأن مدّة الهدنة.

وأورد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن إسرائيل اقترحت على حركة حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال المتحدث "من المحتمل أن يفضي ذلك إلى نتائج أوسع نطاقا للنزاع نفسه، لكن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ذلك".

وخلال الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر، خُطف حوالي 250 شخصاً ونُقلوا إلى قطاع غزّة.

وأُطلق سراح حوالي مئة منهم في نهاية نوفمبر، في إطار هدنة أولى استمرت أسبوعا وسمحت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، لا يزال 132 من الرهائن محتجزين، ويرجّح أنّ 28 منهم لقوا حتفهم.





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