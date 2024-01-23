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بلينكن: أمريكا ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لغزة

1/23/2024 7:23:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام الدعم المحتمل لأي "ترتيبات انتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال بلينكن للصحفيين في أبوجا بنيجيريا "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنا، فهذا أمر (مختلف). لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي (القطاع)".


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