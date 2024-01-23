مندوبا روسيا وإسرائيل يتبادلان اللوم في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
وبعد أن انتقد الدبلوماسي الإسرائيلي، إيران واتهمها بتزويد روسيا بالأسلحة، والتي يُزعم أنها تستخدمها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال لافروف ردا على ذلك: "اليوم، وجدت بعض الوفود أنه من الممكن تكرار الاتهامات ضد روسيا، بشكل روتيني، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ضد النظام النازي في كييف. أيها الزملاء، أترك هذه التصريحات لضميركم، على الرغم من أنني أفهم أنه يتحمل كثيرا"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.
وفي الوقت نفسه، دعا الوزير الروسي إلى "عدم السماح بدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، كما دُفنت اتفاقيات مينسك لعام 2015 التي أقرها هذا المجلس بالإجماع".
واعتبر لافروف أنه نتيجة للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "بات الوضع كارثيا"، وأعرب عن رفضه لعمليات تهجير الفلسطينيين بالقوة، ودعا إلى وضع حد لـ"المأساة غير المسبوقة بأسرع وقت ممكن".
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