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مندوبا روسيا وإسرائيل يتبادلان اللوم في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

1/23/2024 7:23:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

وبعد أن انتقد الدبلوماسي الإسرائيلي، إيران واتهمها بتزويد روسيا بالأسلحة، والتي يُزعم أنها تستخدمها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال لافروف ردا على ذلك: "اليوم، وجدت بعض الوفود أنه من الممكن تكرار الاتهامات ضد روسيا، بشكل روتيني، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ضد النظام النازي في كييف. أيها الزملاء، أترك هذه التصريحات لضميركم، على الرغم من أنني أفهم أنه يتحمل كثيرا"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وفي الوقت نفسه، دعا الوزير الروسي إلى "عدم السماح بدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، كما دُفنت اتفاقيات مينسك لعام 2015 التي أقرها هذا المجلس بالإجماع".

واعتبر لافروف أنه نتيجة للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "بات الوضع كارثيا"، وأعرب عن رفضه لعمليات تهجير الفلسطينيين بالقوة، ودعا إلى وضع حد لـ"المأساة غير المسبوقة بأسرع وقت ممكن".


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