الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز عناب العسكري شمال طولكرم
التاريخ
1/23/2024 7:13:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب قرب حاجز عناب العسكري، المقام على أراضي المواطنين شرق طولكرم.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشاب الذي لم تعرف هويته بعد، ولا طبيعة إصابته، كما أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، أمام حركة المواطنين.
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