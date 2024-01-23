مستعمرون يتسببون بنفوق عدد من رؤوس الأغنام في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/ تسبب مستعمرون اليوم الثلاثاء، في نفوق عدد من رؤوس الأغنام، في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات ، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت عددا من رعاة الأغنام في منطقة "واد الغار" غرب القرية، وتسببت في نفوق رأسين من الأغنام تعودان للمواطن خلف حسن عبيات، إضافة لإجهاض 15 رأسا تعود لعدد من رعاة الأغنام، بعد سقوط صخور كبيرة عليها من مكان عال.
وأضاف عبيات أن المستعمرين لاحقوا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب .
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