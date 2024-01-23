مستعمرون يتسببون بنفوق عدد من رؤوس الأغنام في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ تسبب مستعمرون اليوم الثلاثاء، في نفوق عدد من رؤوس الأغنام، في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات ، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت عددا من رعاة الأغنام في منطقة "واد الغار" غرب القرية، وتسببت في نفوق رأسين من الأغنام تعودان للمواطن خلف حسن عبيات، إضافة لإجهاض 15 رأسا تعود لعدد من رعاة الأغنام، بعد سقوط صخور كبيرة عليها من مكان عال.

وأضاف عبيات أن المستعمرين لاحقوا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب .



