جنين: الاحتلال يعتدي بالضرب على شابين في يعبد ويستولي على مركبة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بالضرب على شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت على مركبة ورافعة شوكية تجارية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت مقهى عند مدخل البلدة، واعتدت بالضرب المبرح على الشابين: الأسير المحرر أحمد جواد أبو بكر، ونور عمارنة، واستجوبت عددا من الشبان.
كما استولت قوات الاحتلال على مركبة تعود للمواطن نسيم عمر أبو صلاح، بعد إطلاق الرصاص عليها، وعلى رافعة شوكية تجارية تعود للمواطن رامي عطاطرة، بعد مداهمة محله التجاري .
ونصب جيش الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل يعبد، وشرع بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، وكثف من تواجده العسكري ونصب الكمائن بين كروم الزيتون في محيط البلدة.
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