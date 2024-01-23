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جنين: الاحتلال يعتدي بالضرب على شابين في يعبد ويستولي على مركبة

1/23/2024 7:13:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بالضرب على شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت على مركبة ورافعة شوكية تجارية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت مقهى عند مدخل البلدة، واعتدت بالضرب المبرح على الشابين: الأسير المحرر أحمد جواد أبو بكر، ونور عمارنة، واستجوبت عددا من الشبان.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة تعود للمواطن نسيم عمر أبو صلاح، بعد إطلاق الرصاص عليها، وعلى رافعة شوكية تجارية تعود للمواطن رامي عطاطرة، بعد مداهمة محله التجاري .

ونصب جيش الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل يعبد، وشرع بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، وكثف من تواجده العسكري ونصب الكمائن بين كروم الزيتون في محيط البلدة.


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