منظمة العفو الدولية: مؤشرات تنذر بإبادة جماعية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN/أعلنت منظمة العفو الدولية، أن هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، منها استشهاد أكثر من 25 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت المنظمة في تصريح لها على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن المؤشرات على الإبادة الجماعية حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية بشكل متعمد من جانب الكيان الإسرائيلي، واعتماد الخطاب العنصري واللا إنساني ضد الفلسطينيين من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وتابعت أنه من ضمن المؤشرات؛ ما وصفته "بالتمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتيد)".

وشددت منظمة العفو الدولية أنه ما من بوادر لنهاية المعاناة الإنسانية الجماعية والدمار والخراب في غزة بانتظار أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا حول حقيقة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

كما أكدت المنظمة أن إصدار أمر عاجل بتنفيذ تدابير مؤقتة، يعد وسيلة مهمة لمنع المزيد من الوفيات والدمار والمعاناة للمدنيين وتوفير الحماية لهم كما يساعد في إنذار الدول الأخرى بضرورة عدم المساهمة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة.



