استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/استشهد شاب، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه قرب حاجز عناب العسكري، المقام على أراضي المواطنين شرق طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب كريم نشأت كمال عايش (21 عاما)، متاثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
وكانت قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشاب عايش، وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، أمام حركة المواطنين.
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