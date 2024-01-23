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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

1/23/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/استشهد شاب، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه قرب حاجز عناب العسكري، المقام على أراضي المواطنين شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب كريم نشأت كمال عايش (21 عاما)، متاثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشاب عايش، وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، أمام حركة المواطنين.

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