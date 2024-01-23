وفيات وإصابات إثر حريق اندلع في منزل شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/ توفي طفلان، وأصيب آخر ووالدتهم، وصفت إصابتهما بالخطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة حريق اندلع في منزل برأس العامود شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر طبية، إن دخان الحريق أدى لوفاة الطفلين: محمد محمود الزغل (5 سنوات) وشقيقته نسب (سنتان ونصف)، حيث هرعت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحريق، وعملت على تخليص المرأة والأطفال الثلاثة.
وأفادت مصادر طبية، بأن حالة الطفل الثالث والبالغ من العمر (4 سنوات) ووالدته (50 عاما) خطيرة، وقد جرى تقديم العلاجات الأولية لهما وهما فاقدان للوعي، ونقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
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