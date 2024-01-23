وفيات وإصابات إثر حريق اندلع في منزل شرق القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/ توفي طفلان، وأصيب آخر ووالدتهم، وصفت إصابتهما بالخطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة حريق اندلع في منزل برأس العامود شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية، إن دخان الحريق أدى لوفاة الطفلين: محمد محمود الزغل (5 سنوات) وشقيقته نسب (سنتان ونصف)، حيث هرعت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحريق، وعملت على تخليص المرأة والأطفال الثلاثة.

وأفادت مصادر طبية، بأن حالة الطفل الثالث والبالغ من العمر (4 سنوات) ووالدته (50 عاما) خطيرة، وقد جرى تقديم العلاجات الأولية لهما وهما فاقدان للوعي، ونقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.