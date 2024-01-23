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توضيح حول دوام المدارس يوم غد الاربعاء

1/23/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها يوم غد الاربعاء .
بدورها دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.

وحذّرت ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وقالت الأرصاد الجوية، إن الأجواء نهار يوم غدٍ الأربعاء، تبقى باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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