يديعوت أحرونوت: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

يديعوت أحرونوت: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر
التاريخ
1/23/2024 7:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت يديعوت أحرونوت إن 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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