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يديعوت أحرونوت: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

1/23/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت يديعوت أحرونوت إن 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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