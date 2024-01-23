Wednesday, 24 January 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

1/23/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء أن كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومحافظ المفرق في منطقة الرويشد ضبطت مقلعين مخالفين يعملان دون ترخيص وتم تفكيك وحجز الآليات في الأماكن المخصصة.


وأشاد في تصريح صحفي بتعاون الجهات المختصة في تعزيز دور الهيئة الرقابي على القطاع، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف.


وأكد المهندس السعايدة أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملات الرقابة المكثفة على القطاع لممارسة دورها التنظيمي والرقابي حسب التشريعات النافذة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN23012024000208011052ID1107758755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث