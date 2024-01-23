نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة

نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة
التاريخ
1/23/2024 7:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة".
وأشارت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ العائلات أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة حماس.
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