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نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة

1/23/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة".


وأشارت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ العائلات أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة حماس.

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