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محافظ عجلون: رفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

1/23/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، الدكتور قبلان الشريف، إن الدوائر الحكومية والبلديات رفعت جاهزيتها للتعامل مع تطورات المنخفض الجوي.
وأضاف أنه تم التأكيد على البلديات والأشغال إلى ضرورة العمل على مدار الساعة والتأهب لحل جميع الملاحظات والمشاكل التي ترد غرف العمليات من المواطنين للتسهيل عليهم وتيسير أمورهم.
ودعا المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول أو المناطق التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه حفاظا على سلامتهم.

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