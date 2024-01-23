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بنك إسرائيل: نفقات الحرب ستبلغ أكثر من 67 مليار دولار

1/23/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدر محافظ بنك إسرائيل أن تصل نفقات العدوان على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست عن المحافظ قوله للجنة المالية البرلمانية إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 255 مليار شيكل.

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