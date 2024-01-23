بنك إسرائيل: نفقات الحرب ستبلغ أكثر من 67 مليار دولار

بنك إسرائيل: نفقات الحرب ستبلغ أكثر من 67 مليار دولار
التاريخ
1/23/2024 7:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدر محافظ بنك إسرائيل أن تصل نفقات العدوان على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست عن المحافظ قوله للجنة المالية البرلمانية إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 255 مليار شيكل.
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