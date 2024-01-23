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أونروا: أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا

1/23/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون "جوعا كارثيا"، بسبب انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمناطق المحتاجة.
وأكدت "أونروا" في بيان على حسابها في منصة "إكس - تويتر سابقا" على وجود 570 ألف فلسطيني في غزة يواجهون جوعاً كارثياً". ودعت إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".

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