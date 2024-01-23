أونروا: أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون "جوعا كارثيا"، بسبب انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمناطق المحتاجة.
وأكدت "أونروا" في بيان على حسابها في منصة "إكس - تويتر سابقا" على وجود 570 ألف فلسطيني في غزة يواجهون جوعاً كارثياً". ودعت إلى "زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة".
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