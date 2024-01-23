منخفضان جويان متتاليان يقتربان من الاردن أحدهما قطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر فرص تساقط الامطار حتى يوم الخميس على فترات في بلاد الشام وشمال مصر واجزاء متفرقة من شمال العراق، وفق مواقع طقس عالمية .
اما يوم الجمعة تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد يحمل كميات كبيرة من الامطار الغزيرة والرعدية بمشيئة الله تعالى والهطولات المطرية ستكون اشمل .
و ليلة الاحد / الاثنين تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد من اصل قطبي محمل بكميات كبيرة من الامطار وفرص الثلوج مرتفعة فوق المرتفعات العالية .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23012024000208011052ID1107758749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.