صحيفة وول ستريت : واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل غزة سريعا

صحيفة وول ستريت : واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل غزة سريعا
التاريخ
1/23/2024 7:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل قطاع غزة سريعا.
ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن إدارة بايدن ترى أن إنشاء منطقة عازلة في غزة قد يصل إلى حد ضم مناطق، وهو انتهاك للقانون الدولي.
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