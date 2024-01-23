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صحيفة وول ستريت : واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل غزة سريعا

1/23/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن واشنطن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل قطاع غزة سريعا.
ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن إدارة بايدن ترى أن إنشاء منطقة عازلة في غزة قد يصل إلى حد ضم مناطق، وهو انتهاك للقانون الدولي.

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