صحيفة: إسرائيل تخطط لمنطقة عازلة بغزة بعمق كيلومتر

صحيفة: إسرائيل تخطط لمنطقة عازلة بغزة بعمق كيلومتر
التاريخ
1/23/2024 7:12:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين ، ان إسرائيل تريد هدم مبان في أطراف قطاع غزة لإنشاء منطقة عازلة.
وتابعت ، ان إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على طول حدود غزة.
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