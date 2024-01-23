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صحيفة: إسرائيل تخطط لمنطقة عازلة بغزة بعمق كيلومتر

1/23/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين ، ان إسرائيل تريد هدم مبان في أطراف قطاع غزة لإنشاء منطقة عازلة.
وتابعت ، ان إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على طول حدود غزة.

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