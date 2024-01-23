غوتيريش: نواجه رفضا غير مبرر لدخول مواد أساسية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان منظمات الأمم المتحدة تواجه عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة.
وبين ان المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة .
وأشار الى ان عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول.
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