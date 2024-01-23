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غوتيريش: نواجه رفضا غير مبرر لدخول مواد أساسية إلى غزة

1/23/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان منظمات الأمم المتحدة تواجه عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة.
وبين ان المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة .
وأشار الى ان عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول.

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