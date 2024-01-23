رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الحاجة لقوات الاحتياط مجددا

وذلك بعد مقتل 24 جنديا إسرائيليا في يوم واحد في عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية. وأضاف هاليفي: "سنواصل قتال" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بعزم كبير من أجل حقنا في العيش بأمان".

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