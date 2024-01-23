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رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الحاجة لقوات الاحتياط مجددا

1/23/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن المعركة في قطاع غزة ستكون طويلة؛ مؤكدا الحاجة إلى قوات الاحتياط مجددا.

وذلك بعد مقتل 24 جنديا إسرائيليا في يوم واحد في عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية.
وأضاف هاليفي: "سنواصل قتال" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بعزم كبير من أجل حقنا في العيش بأمان".

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