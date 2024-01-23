مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 14 جنديا مصابا

مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 14 جنديا مصابا
التاريخ
1/23/2024 7:12:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أنه استقبل، اليوم الثلاثاء، 14 جنديا أصيبوا خلال المعارك في غزة، منهم 3 في حالة خطيرة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج.
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