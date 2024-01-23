توجيهات للقطاع المالي السويسري بالقطع مع سياسات الغسيل الأخضر

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وقد تم أخذ التحذير على محمل الجد، حيث لا ترغب شركات المالية السويسرية في أن تُثقل كاهلها بتشريعات على غرار تلك الصادرة من الاتحاد الأوروبي. لكن المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط الأخرى لا تثق في قدرة البنوك على وضع قواعدها الخاصّة للتمويل المستدام.

وقد ارتفع عدد حالات الغسيل الأخضر في قطاع الخدمات المالية بنسبة 70٪ على المستوى الدولي في العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة ريبسك (RepRisk)، ومقرّها سويسرا.

يوضّح فيليب آيبي، الرئيس التنفيذي لشركة ريب ريسك (RepRisk)، في معرض حديثه لسويس إنفو (SWI swissinfo) أنّ "الغسيل الأخضر يمثّل مشكلة كبيرة. والانتقادات الموجّهة للشركات التي تقدّم وعوداً لا تستطيع الوفاء بها آخذة في الزيادة. لذا، فإنّ هناك حاجة ملحّة لاستعادة المصداقية من خلال معالجة هذه المشكلة. وفي أوروبا، على سبيل المثال، نشهد علامات الإرهاق في قطاع التمويل المستدام."

مبدأ التسمية والفضح

وقد تمّت تسمية المؤسسات المالية السويسرية المتورطة في الغسيل الأخضر. حيث تعرّض المصرف الوطني السويسري، على سبيل المثال، مؤخرا لانتقادات من قِبَل ائتلاف من المنظمات غير الحكومية بسبب استثماراتهرابط خارجي في مجال التكسير الهيدروليكي. في حين اتُهمت شركة التأمين سويس ري (Swiss Re) بإصدار عقود تأمين للمزارع البرازيلية المتورّطة في إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

ويقول المصرف الوطني السويسري إنه يراجع باستمرار محفظته الاستثمارية، بينما تقول سويس ري إنها تأخذ مسائل الاستدامة على محمل الجدّ، وتقوم بمراجعة المعلومات حول السياسات البرازيلية التاريخية المبيّنة في تقرير المنظمات غير الحكومية.

الغسيل الأخضر والغسيل الاجتماعي مصطلحان يستخدمان لوصف الشركات التي تفشل في الوفاء بتعهداتها بالالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. وفي عالم المال، يمكن أن يرتبط ذلك بثلاثة مجالات رئيسية: التعاملات التجارية مع أطراف ثالثة، مثل إصدار القروض، أو الاستثمارات في شركات أخرى أو المنتجات المالية التي يتم بيعها للعميلات وللعملاء.

وبعيدًا عن حالات الاستثمار في الشركات "القذرة" التي تتصدر العناوين الرئيسية، يكمن عدم التوافق الأكثر دقة في الاختلال بين أهداف الأداء المالي وتوقعات العملاء.

كوكب الأرض أو الربح

يشرح آيبي بالقول إنّ "معظم المستثمرات والمستثمرين يتوقّعون أن تساهم صناديق الاستثمار الملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG funds) بشكل إيجابي في المجتمع، وألاّ تكون ضارة بكوكب الأرض. ومع ذلك، فغالبًا ما يتم تصنيف الصناديق على أنها تحترم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بناءً على تقييمات حول إمكانية أن تكون بعض أنشطة الشركة لها تأثير مالي سلبي على المستثمر. تهدف هذه الصناديق إلى تحسين ملف تعريف المخاطر والعائد للمستثمرين بناءً على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة."

ويضيف أنه "على الرغم من أن هذا هدف مهمّ في حدّ ذاته، إلا أنه من المهمّ تحقيقه بشفافية، وتجنّب الخلط بينه وبين الأموال المصمّمة لإحداث تأثير إيجابي على كلّ من الناس والكوكب."

لدى سويسرا طموحات كبيرة بأن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال التمويل المستدام ، ويعود ذلك جزئيًا إلى الطلب المتزايد على الاستثمارات التي تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية والفنون حول صناديق الاستثمار السويسرية أن الصناديق المستدامة اجتذبت 91% من جميع أموال المستثمرات المستثمرين الجدد بين منتصف عام 2022 ونهاية يونيو من العام الماضي.

من جهتها، تدرك السلطات التشريعية والسياسية الضرر الذي قد يلحق بسمعة القطاع المالي السويسري إذا شعر العملاء بالخداع من خلال الاستثمارات المصنفة كصديقة للبيئة والمجتمع وملتزمة بمعايير الحوكمة (ESG).

محتويات خارجية

وذكرت شركة تسيب (Zeb) الألمانية للاستشارات في تقرير هذا العام ركّز على سويسرا أنّه "يجب على القطاع المالي أن يقبل الاتهام بأنه يقوم في بعض الأحيان بتسويق النجاعة الفعلية للمنتجات المستدامة باستخدام وعود مبالغ فيها حول الأداء "، شارحةً أنه "على الرغم من أن البنوك السويسرية ترغب في تخليص نفسها من هذه الوصمة من خلال التنظيم الذاتي الشامل، فمن المتوقع أن السياسة [...] سوف تحدد متطلبات أكثر صرامة للشفافية، والتي من المرجح أن تذهب إلى ما هو أبعد من مقترحات الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية".

وقد أظهرت السلطات التشريعية بالفعل بعض الرغبة في وضع القانون من خلال مرسوم "نتائج المناخ السويسرية". واعتباراً من بداية عام 2024، سيتوجّب على جميع الشركات الكبرى، بما في ذلك البنوك، تقديم تفاصيل عن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتأثير أنشطتها التجارية على المناخ.

تشديد التنظيم الذاتي

ترحّب جماعات الضغط بالتحذير الأخير الذي أطلقته وزارة المالية بإصدار تشريعات إضافية لمكافحة الغسيل الأخضر بحلول نهاية الصيف المقبل. ويقول بيتر هابرشتيتش، خبير التمويل المستدام في منظمة السلام الأخضر بسويسرا إنّ "قطاع المال يتفاعل ببطء شديد مع أزمة المناخ، فهو يعتمد في المقام الأول على التدابير الطوعية - وقد فشلت".

يسعى قطاع المال السويسري جاهداً إلى الاحتفاظ بوضعه التنظيمي الذاتي، بحجة أن التشريعات الصارمة من شأنها أن تقيّد القدرة التنافسية. ويبذل القطاع قصارى جهده ليُظهر للسلطات التشريعية أن التنظيم الذاتي يمكن أن يكون فعّالاً.

ولتحقيق هذه الهدف، قام القطاع المصرفي وإدارة الأصول والتأمين بإعداد "ميثاق الإشراف السويسري" المنظّم ذاتيًا. وتشمل المبادئ التسعة للميثاق قدرًا أكبر من الشفافية، وتعزيز حقوق التصويت للمستثمرات والمستثمرين وتفعيل آليات لحل النزاعات بين المستثمرين ومؤسسات الخدمات المالية.

وفي الوقت نفسه، يمارس قطاع الخدمات المالية أيضاً ضغوطاً من أجل سنّ تشريعات أقل تقييداً من تلك الموجودة في البلدان الأخرى. وإذا تم التخلي عن التنظيم الذاتي، فإن الخيار الثاني سيكون القوانين التي تحدّد الأهداف المرغوبة (المبادئ) بدلاً من إخبار الشركات بكيفية إدارة أعمالها اليومية.

تزايد المخاوف

وترى منظمة التمويل المستدام السويسرية، التي تمثل الشركات المالية السويسرية الرائدة، أن مثل هذا النهج سيكون مفيدا.

وذكرت في بيان صحفي أصدرته العام الماضي أنّه "من شأن المزيد من القواعد بعيدة المدى والمبنية على المبادئ لجميع مجالات القطاع المالي أن تساعد في حماية المستثمرات والمستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية الدولية والحفاظ على سمعة المركز المالي السويسري".

من جهتها تتطلع البنوك السويسرية إلى أكبر قدر ممكن من التنظيم الذاتي، لكنها تقرّ بأن شفافية القواعد التنظيمية ستكون أكثر نجاعة.

وتلجأ بعض الشركات بالفعل إلى اتخاذ الحيطة لتجنب كشف ادعاءاتها الجريئة حول الاستدامة من قبل المنظمات غير الحكومية.

في هذا السياق، انخفضت الاستثمارات المستدامة بنسبة 19% لتصل إلى 1.6 تريليون فرنك سويسري (1.8ما يعادل تريليون دولار) العام الماضي. وقد تم إلقاء اللوم في ذلك جزئياً على الأداء الضعيف للأسواق المالية. لكن التمويل المستدام السويسري عزا سبب الانخفاض أيضًا إلى "التعريف الأكثر صرامة للاستثمارات المستدامة".

محتويات خارجية

وأدّى الخوف من الكشف عن هوية الشركات والتشهير بها في فضيحة الغسيل الأخضر إلى ظهور اتجاه مثير للقلق، وفقًا لفيليب آيبي من شركة ريب.

حيث يقول: "بالتأكيد، يجب على الشركات أن تفي بوعودها. لكن من ناحية أخرى، ينبغي ألاّ ينتهي الأمر بأن تصبح الشركات حذرة للغاية إلى درجة عدم قدرتها على تقديم وعود".

ترجمة: مي المهدي

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