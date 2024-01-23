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الحكومة الإسرائيلية : هناك مفاوضات للافراج عن المحتجزين

1/23/2024 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة.

وفي الوقت ذاته ذكر المتحدث أن هناك جهود متواصلة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.

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