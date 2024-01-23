الحكومة الإسرائيلية : هناك مفاوضات للافراج عن المحتجزين

الحكومة الإسرائيلية : هناك مفاوضات للافراج عن المحتجزين
التاريخ
1/23/2024 10:10:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة.
وفي الوقت ذاته ذكر المتحدث أن هناك جهود متواصلة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.
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