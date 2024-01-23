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القسام تعلن سيطرتها على 3 طائرات مسيرة

1/23/2024 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إن مجاهديها سيطروا "على 3 طائرات درون صهيونية منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

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