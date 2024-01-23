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وزير الإدارة المحلية يفتتح المبنى الجديد لبلدية غرب إربد

1/23/2024 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لبلدية غرب إربد.


وأشاد كريشان خلال جولة على مرافق البلدية، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، والنائب الدكتور خالد الشلول، بإنجازات بلديات المملكة عموما، وبلدية غرب إربد خصوصا، والتي حققت إنجازات بمواردها الذاتية، ما انعكس ايجابا على رفد موازنتها، وتمكينها من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

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