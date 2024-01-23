خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»: 350 ألف بطاقة «إي آند موني» منذ إطلاقها مطلع 2023

أكد خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»، أن شركة «إي آند الحياة» نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تسبق بها تطلّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل، مشيراً إلى أن رحلة العميل اليومية مع الخدمات الرقمية لم تعد تجربة سهلة؛ فبين عشرات الخدمات والتطبيقات المتنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، يظهر دور مقدّمي الخدمة، ومدى قدرتهم على تلبية تطلعات العملاء، حيث أصدرت الشركة أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» e& money منذ الإطلاق مطلع 2023، وتتطلع «إي آند الحياة» إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوّد المحتوى المفضل لعملائها، وللتعرف على رؤية خليفة الشامسي حول مستقبل الخدمات الرقمية وتطورها في شركة «إي آند الحياة» كان هذا الحوار.

تكنولوجيا واستثمار

كيف تقيّمون أداء شركة «إي آند الحياة»، وما أبرز الإنجازات التي حقّقتها خلال عام 2023؟

أصبحت «إي آند الحياة» من أهم المحركات الأساسية لـ«إي آند»، التي تعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار، وقدّمنا للمستخدمين منصّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON»، والتي تقدّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين، وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية e& money أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية.

كذلك نجحت «evision»، التي تمثّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في «إي آند الحياة»، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويعدّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقّبها المشاهدون.

وباعتبارنا في «إي آند الحياة» ذراع المستهلك الرقمي في «إي آند»، فقد استحوذنا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، في استثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

منافسة

كيف يمكن لحلول «إي آند الحياة» أن تتواءم مع التطور السريع والمتنوّع من احتياجات العملاء؟

لدى «إي آند الحياة» نقاط قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين؛ فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ«إي آند»، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميّاً، وقاعدة عملاء واسعة تزيد على 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز «إي آند الحياة» في أعمالها على أسسٍ متينة للنمو فهي تقدّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتفوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps»، التي تتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتعدّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية «إي آند».

كما نسخّر جهودنا للعمل على تخصيص الخدمات حسب كل شريحة من المستهلكين، وتعزيز فرص نمو الأعمال الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة آمنة وأكثر مرونة لعملائنا، ونتطلّع باستمرار إلى التعاون مع أبرز الخبراء الرّوّاد في مجالهم، واستكشاف أحدث الطرق لتحقيق النمو المطلوب، سواء بشكل تلقائي أو من خلال التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

توسيع الخدمات



كيف ساهم تطبيق e& money في دعم قطاع التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات والمنطقة؟

أصبح تطبيق «إي آند موني» e& money واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات، وحرصنا على توسيع خدمات «إي آند موني» لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو من لا يملكونها، بحيث يتمّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وقد أدّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880 ألف مشترك، بينما توسّعت خدمات التحويلات الدولية حاليّاً إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف.

لقد حصل «إي آند موني» على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية؛ حيث يتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى دمجه مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

ومن أجل المزيد من تطوير تطبيق «إي آند موني»، عقدنا شراكة مع ماستر كارد العالمية؛ من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023، كما وفّرت البطاقة واحداً من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقاً على بطاقات الائتمان.

واليوم، يمكن لمستخدمي «إي آند موني» تحويل الأموال بين بعض المحافظ الأخرى في الدول التي توجد بها «إي آند»، مثل محفظة اتصالات كاش في جمهورية مصر العربية، ومحفظة UPaisa في باكستان، ومحفظة mHawala في أفغانستان.

مواكبة التطورات



كيف تحافظون في «evision»على مواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي؟

نجحنا في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON» بمحتوى ترفيهي ثري ومميز باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وسيتمكن المشتركون حاليّاً من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجاناً، بينما تعمل STARZ ON حاليّاً على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية.

كما نجحت evision في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء، وأصبحت أكبر مزوّد للمحتوى المرئي والترفيهي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما توسّعت خدماتها كثيراً في عدد من الدول؛ إذ أطلقت evision بنجاحٍ منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل منصة SHOQ TV لـ PTCL في باكستان، ومنصة TWIST TV لـ«اتصالات من إي آند» في مصر، ومنصة Mobily TV لشركة موبايلي السعودية؛ لتوسّع نطاق أعمالها، وتوفّر تجارب جديدة تدعم العملاء في قطاع الترفيه الرقمي.

وحققّت evision نموّاً ملحوظاً في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها عبر eLife وSTARZPLAY والمشغّلين الإقليميين، مع توسّع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

مكانة ريادية



ما أهم تطلعاتكم لتطوير خدمات evision وe& money خلال عام 2024؟

تتطلع «إي آند الحياة» إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوّد المحتوى المفضل لعملائها، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الكبير لقاعدة عملاء «إي آند» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتمّ توسيع محفظة قنوات البث المباشر والفيديو عند الطلب ومحتوى هوليوود؛ لتوفير المزيد من الترفيه لمختلف شرائح المستهلكين.

ومن جانب التكنولوجيا المالية، ستعمل «إي آند الحياة» على زيادة قاعدة عملاء تطبيق e& money؛ من خلال تقديم مجموعة من الميزات الجديدة المبتكرة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

وتعد التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) جزءاً مهمّاً من استراتيجية النمو الجديدة لدينا، لذلك نتطلّع إلى المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، خاصة في تطبيق Careem Super App، بعد أن أصبحت «إي آند» هي المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق.

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