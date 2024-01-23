تكريم كيميائي ألماني عن أبحاثه في مجال تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي للسرطان

أعلنت مؤسسة " باول إيرليش" الألمانية اليوم الثلاثاء عن منح الكيميائي الألماني يوهانس كارجس/31 عاما/ جائزة "باول إيرليش ولودفيج دارمشتادتر" للعلماء الشبان لعام 2024.

وأوضحت المؤسسة المانحة للجائزة أن أبحاث كارجس من الممكن أن تقلل بشكل كبير من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي للسرطان وتزيد بشكل ملحوظ من فعاليته.

يذكر أن كارجس يقود مجموعة بحثية في جامعة رور بوخوم في غرب ألمانيا.

وتُمنح هذه الجائزة للإنجازات البارزة في البحث الطبي الحيوي. ويتعين استخدام مبلغ الجائزة البالغ 60,000 يورو (65,000 دولار) لأغراض تتعلق بالبحث.

وسيتم تقديم الجائزة مع الجائزة الرئيسية في 14 مارس المقبل في كنيسة سان بول التاريخية في فرانكفورت.

وتركز أعمال الكيميائي على العلاجات الكيميائية ضد السرطان، والتي تشمل استخدام الأدوية السيتوستاتية (المثبطة) التي تمنع خلايا السرطان من الانقسام وبالتالي توقفها عن التكاثر ومضاعفة أعدادها.

ونظراً لأن هذه الأدوية تعيق أيضاً انقسام خلايا الجسم السليمة، فإنها ترتبط بآثار جانبية خطيرة. السؤال هو كيفية تفعيل الأدوية السيتوستاتية بشكل انتقائي.

وتمثلت إجابة كارجس في جسيمات النانو التي تكون كبيرة جدا بحيث لا تستطيع اختراق الأنسجة السليمة ولكنها صغيرة بما يكفي للتسلل بين الخلايا السرطانية. وتم تجهيز جسيمات النانو بمستقبلات مدمجة يتم تنشيطها بإشارات ضوئية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة الإعلان عن الجائزة: "لفترة طويلة، كان الناس يبحثون عن طريقة لجعل هذه الأدوية السيتوستاتية تعمل فقط في الخلايا السرطانية التي يُفترض تدميرها".

وشبه البيان الأدوية المستهدفة بشكل أفضل بـ "الرصاصات السحرية" التي يمكن أن "تعالج المرض فقط دون أن تضر باقي الجسم".

ووفقاً للمؤسسة، فإن كارجس نجح بالتعاون مع شريكه البحثي الصيني في اختبار مزيجين يمكن تفجيرهما بوساطة هذه "الفتائل الزمنية" في الخلايا السرطانية.

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