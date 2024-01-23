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تريزيجيه: سنعود إلى مصر بكأس إفريقيا

1/23/2024 9:23:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر، وعداً بإعادة لقب كأس أمم إفريقيا 2023 إلى أحضان الفراعنة، بعد غياب منذ نسخة 2010.

وقاد تريزيجيه منتخب مصر للانتفاضة أمام الرأس الأخضر في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بالنسخة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وفاز تريزيجيه بجائزة رجل المباراة، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر أحرزه مصطفى محمد، بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وقال تريزيجيه عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب لقاء الرأس الأخضر: "أعد الجماهير بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى لمنتخب مصر".

وأضاف: "سنقاتل وسنموت في الملعب كي نستطيع الفوز باللقب القاري بعد غياب، سنعود إلى مصر بالكأس الذهبية".

وأتم: "لا نفكر في هوية المنافس القادم، وجاهزون لأي فريق".

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