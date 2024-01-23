تنطلق 27 يناير برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة ..الشارقة منصة لـ 513 مشاركاً من 12 دولة في بارالمبية غرب أسيا



كشفت اللجنة المنظمة العليا

لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة

- الشارقة 2024، عن تفاصيل الحدث الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى دول غرب أسيا ، والذي تستضيفه الإمارة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 27 وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 513 عضواً من بينهم 382 لاعباً ولاعبة من 12

دولة ، يتنافسون في 7 ألعاب مختلفة .

جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي الذي عقد أمس (الثلاثاء ) في فندق شيراتون الشارقة، والذي شهد حضور

كل من سعادة فارس محمد المطوع

الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية و سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم

رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة الشارقة

2024- و سعادة الدكتور عبد الرزاق الرشيد رئيس إتحاد غرب أسيا البارالمبي وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة

كما حضر ممثلو الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للدورة

وأعلنت اللجنة عن تواجد 513

مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى

الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية

سبع رياضات رئيسية

وبينت اللجنة أن الفرق المشاركة ستتنافس في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة

الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف

وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة



طارق بن خادم : الشارقة وفّرت مناخ رياضي احترافي يرعى مواهب الشباب

وحول هذه الاستضافة، أشار الدكتور طارق سلطان بن خادم ، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب اسيا البارالمبية الرابعة ، إن استضافة إمارة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين

لأبطال دورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تكون الشارقة حاضنة للمبادرات الإنسانية والتنموية.. ومنارة لتمكين كافة الفئات الاجتماعية

من خلال توفير كل الامكانيات ومقومات النجاح للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضات ذوي الاعاقة على وجه الخصوص لتحقيق أفضل النتائج

على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف طارق سلطان بن خادم: "نحن نسعى باستمرار لتعزيز بنيتنا التحتية لتناسب جميع أنواع الرياضات مع التركيز على رياضة ذوي الإعاقة وتأمين كل متطلبات هذه الفئة المهمة من المجتمع التي تقدم لها حكومتنا الموقرة كل الدعم وتحرص على توفير حياة آمنة ومستقرة وفاعلة لها".

ولفت رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، إلى أهمية دور الإعلام في تعميم الوعي بإنجازات ذوي الإعاقة ومشاركتهم البارزة في تنمية المجتمعات، داعياً إلى تكثيف الدعم الإعلامي للأنشطة والبطولات المتعلقة بذوي الإعاقة ومنحها ما تستحقه من تغطية واهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

عبد الرزاق بني رشيد : تجهيزات كبيرة من الثقة للمعاقين لإنجاح البطولة

من جانبه فقد قدم الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا

الشكر والتقدير الى حكومة الشارقة لحرصها على استضافة النسخة الرابعة من الدورة البارالمبية والتي تعتبر الحدث الأبرز إقليميا في الرياضيات البارالمبية نظرا للاهتمام الكبير من قبل الاتحادات الأعضاء للمشاركة فيها والمنافسة على ميداليات الدورة، كما يفتخر الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين حيث نشهد منذ فترة حجم العمل الكبير والجهود الجبارة والترتيبات العالية التي تبذلها اللجنة التنفيذية في سبيل تأمين عوامل النجاح للدورة وابرازها بالصورة التي تليق بالشارقة

ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستكلل بنجاح الدورة.

كما أكد الدكتور بني رشيد على قدرة نادي الثقة للمعاقين لاستضافة الدورة بصورة متميزة في ظل ما يمتلكه النادي من منشآت رياضية مجهزة بشكل مثالي تتناسب مع لاعبي البارالمبية بالإضافة الى الكوادر الإدارية والفنية التي تمتلك خبرات عالية في التعامل مع مثل هذه الدورات وامتلاكها لخبرات تراكمية جراء مشاركتها في تنظيم العديد من البطولات التي أقيمت على أرض النادي

وخرجت بحلة تنظيمية زاهية.

أحمد الظلوم السويدي: مشاركات متميزة

وأوضح أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة ، خلال المؤتمر الصحافي أن إجمالي المشاركين في هذه الدورة يبلغ 513 مشاركا منهم 382 لاعب ولاعبة و131 مدربا وإداريا يمثلون 12 من اعضاء اتحاد غرب أسيا يتنافسون في سبعة رياضيات مختلفة

كما اوضح مدير عام الدورة أن عدد

المشاركين في تنظيم الدورة من اللجان العاملة يبلغ 454 مشاركا في كافة اللجان المختلفة .

وأضاف المظلوم أن الإمارات تشارك بأكبر عدد من اللاعبين ويبلغ عددهم 92 لاعب ولاعب بينما تعتبر دولة الكويت أقل الدولة المشاركة بلاعب واحد فقط .

شامخ : الصقر الحر تميمة البطولة

أعلن أحمد سالم المظلوم بأن تم إطلاق هوية جديدة لنادي الثقة تبدأ من إنطلاق البطولة وإعتماد رمز الصقر الحر ليعبر عن تميمة النادي خلال الفترة القادمة والتي تعبر عن قدرات ذوي الإعاقة التي تتعدى كل الحدود .

رعاية مميزة للحدث

وأضاف مدير عام الدورة أن البطولة تحظى برعاية مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً

الشركاء والرعاة الاستراتيجيون

أكد الرعاة والشركاء الاستراتيجيون على أهمية هذا الحدث، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز روح العمل المؤسسي المشترك الذي يعكس الرؤية التكاملية لدولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، بدعم مختلف فئات المجتمع وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح

سعادة حسن البلغوني مدير إدارة الإتصال المؤسسي

في مصرف الشارقة الإسلامي، أن إدارة المصرف تؤمن بأهمية هذه الدورة

، كونها تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة في مختلف المحافل العالمية، انطلاقاً من حقيقة أن النجاح الذي تحققه الإمارة هو نجاح وطن بأسر و إيمانا من نهج مجلس إدارة المصرف في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية باعتبارها جزء لا يتجزء من المجتمع .



وبدوره أعرب حمد سالم المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بضرورة توحيد الجهود وبناء منظومة عمل مشترك، بهدف تحقيق أهداف الإمارة الرامية إلى الارتقاء بأبناء المجتمع الإماراتي، ضمن مشروع ثقافي نهضوي شامل متمنيا التوفيق للجنة المنظمة بالخروج بالبطولة بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة الشارقة .









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