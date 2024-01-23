Tuesday, 23 January 2024 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسمياً.. محمد الشناوي خارج بطولة كأس أمم إفريقيا

1/23/2024 9:23:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إصابته بخلع في الكتف، يغيب على إثرها عن مباريات الفراعنة المتبقية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الشناوي أشتكى من آلام قوية في الكتف، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء الرأس الأخضر، أمس الإثنين، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بخلع في الكتف، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشناوي سيغيب عن مصر فيما تبقى
مباريات بالبطولة الإفريقية.

وذكر البيان أيضًا أن الاتحاد قام بالتنسيق مع الأهلي من أجل كافة الاجراءات اللازمة لوضع الخطة العلاجية الأنسب للشناوي.

وكان الشناوي لعب مواجهات منتخب مصر كاملة في دور المجموعات بشكل أساسي، واستقبل 6 أهداف خلال 3 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23012024000110011019ID1107757344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث