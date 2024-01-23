رسمياً.. محمد الشناوي خارج بطولة كأس أمم إفريقيا

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إصابته بخلع في الكتف، يغيب على إثرها عن مباريات الفراعنة المتبقية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الشناوي أشتكى من آلام قوية في الكتف، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء الرأس الأخضر، أمس الإثنين، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بخلع في الكتف، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشناوي سيغيب عن مصر فيما تبقى

مباريات بالبطولة الإفريقية.

وذكر البيان أيضًا أن الاتحاد قام بالتنسيق مع الأهلي من أجل كافة الاجراءات اللازمة لوضع الخطة العلاجية الأنسب للشناوي.

وكان الشناوي لعب مواجهات منتخب مصر كاملة في دور المجموعات بشكل أساسي، واستقبل 6 أهداف خلال 3 مباريات.

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