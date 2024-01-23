رسمياً.. محمد الشناوي خارج بطولة كأس أمم إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إصابته بخلع في الكتف، يغيب على إثرها عن مباريات الفراعنة المتبقية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان الشناوي أشتكى من آلام قوية في الكتف، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء الرأس الأخضر، أمس الإثنين، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بخلع في الكتف، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشناوي سيغيب عن مصر فيما تبقى
مباريات بالبطولة الإفريقية.
وذكر البيان أيضًا أن الاتحاد قام بالتنسيق مع الأهلي من أجل كافة الاجراءات اللازمة لوضع الخطة العلاجية الأنسب للشناوي.
وكان الشناوي لعب مواجهات منتخب مصر كاملة في دور المجموعات بشكل أساسي، واستقبل 6 أهداف خلال 3 مباريات.
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