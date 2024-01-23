رابطة الدوري الجزائري تفرض غرامة قياسية على مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم غرامة قياسية وصلت إلى 15 ألف دولار على فريقي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل على خلفية رمي مشجعيهما للشماريخ بشكل متكرر على أرضية الملعب.
وبررت الرابطة هذه الغرامة القياسية في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، بالطلب الذي تلقته من إدارتي الناديين اللتين ترفضان عقوبة اللعب دون جمهور.
كما جرى تغريم النادي الرياضي القسنطيني ووفاق سطيف 1500 دولار لذات السبب، كما فرضت نفس الغرامة على نادي اتحاد خنشلة لغياب مدرب رئيسي على مقاعد البدلاء. فيما غرم نادي مولودية وهران 300 دولار، لسوء سلوك الفريق.
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