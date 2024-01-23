رابطة الدوري الجزائري تفرض غرامة قياسية على مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

فرضت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم غرامة قياسية وصلت إلى 15 ألف دولار على فريقي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل على خلفية رمي مشجعيهما للشماريخ بشكل متكرر على أرضية الملعب.

وبررت الرابطة هذه الغرامة القياسية في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، بالطلب الذي تلقته من إدارتي الناديين اللتين ترفضان عقوبة اللعب دون جمهور.

كما جرى تغريم النادي الرياضي القسنطيني ووفاق سطيف 1500 دولار لذات السبب، كما فرضت نفس الغرامة على نادي اتحاد خنشلة لغياب مدرب رئيسي على مقاعد البدلاء. فيما غرم نادي مولودية وهران 300 دولار، لسوء سلوك الفريق.

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