سيموني إنزاجي: الالتزام بالتعليمات قاد إنتر للتتويج بالسوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه

كشف سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنتر ميلان، أن تطبيق التعليمات الفنية، والتزام اللاعبين الأساسيين والبدلاء بتطبيق الأدوار المطلوبة منهم، ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وحصل إنتر على كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على نابولي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بنهائي المسابقة، التي أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، إلى أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، واصل تقديم أفضل المستويات ليفود إنتر للتتويج باللقب.

وشدد المدرب الإيطالي على أن الجماهير التي ساندت إنتر من المملكة العربية السعودية كانت نقطة التحول في المباراة خلال مواجهة نابولي، الذي كان ندا قويا في المواجهة، ليلعب دورا بارزا في الحصول على البطولة.

من جانبه، أوضح الهولندي ستيفان دي فري، لاعب إنتر، أن تحضير المنافس لهذه المواجهة، جعل مهمة الفريق صعبة في تسجيل هدفٍ مبكر، خاصةً في ظل إغلاق المساحات.

أكد دي فري أن عدم حصول اللاعبين على وقتٍ كافٍ للراحة بعد مباراة الدور قبل النهائي، ضاعف من صعوبة المواجهة أيضا، مبديا سعادته بالمكانة التي وصل إليها مارتينيز، الذي بات عنصراً أساسياً داخل الملعب وخارجه.

ولعب مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظ إنتر على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات متتالية، ليصبح الفريق الثاني الذي يحقق هذا الإنجاز بعد ميلان، الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994.

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