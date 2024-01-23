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معاقبة أودينيزي بمنع حضور مشجعيه مباراة على أرضه بسبب إهانة عنصرية لماينان حارس مرمى ميلان

1/23/2024 9:23:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عوقب أودينيزي بلعب مباراته القادمة على أرضه بدون جمهور بسبب إهانة عنصرية استهدفت مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان.اتخذ أحد قضاة الدوري الإيطالي (ٍسيري آ) القرار، اليوم الثلاثاء، بعد غضب واسع النطاق أعقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة السبت في أوديني.

وأشار القاضي، جيراردو ماستراندريا، إلى أنه على الرغم من وجود إعلانين داخل الملعب يطالبان المشجعين بالامتناع عن الإساءات العنصرية، لم يلتزم بعض المشجعين.

ومع ذلك، وبما أن أودينيزي تعاون مع السلطات وتحرك بسرعة للعثور على المشجعين المسؤولين عن الإساءات، فقد تم تطبيق العقوبة الأقل شدة.

وبالتالي، لن يسمح للجماهير بحضور مباراة أودينيزي ومونزا المقررة في 3 فبراير
المقبل.

خرج ماينان، وهو صاحب بشرة سمراء، من الملعب بعد تعرضه لما قال لاحقا إنها أصوات تحاكي أصوات القردة.

وانضم إلى حارس المرمى البالغ من العمر 28 عاما زملاؤه في الفريق، وتوقفت المباراة لمدة خمس دقائق تقريبا قبل عودتهم إلى الميدان ومواصلة اللعب ليفوز ميلان بنتيجة 3-2.

وتمكن أودينيزي من تحديد أحد المشجعين المسؤولين عن الإساءة وقرر، يوم الإثنين، منعه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة. وتعهد بفعل الشيء نفسه مع "الأشرار" الآخرين وسط دعوات إلى فرض عقوبات أكثر صرامة من جانب السلطات.

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