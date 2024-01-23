شركاء القمة العالمية للحكومات: القمة منصة شاملة لاستشراف وصنع المستقبل وتحسين حياة المجتمعات

أكد شركاء القمة العالمية للحكومات 2024 أن هذا الحدث العالمي منصة شاملة لاستشراف وصنع المستقبل واستكشاف أفضل السبل الكفيلة بتطوير الحكومات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأكدوا خلال مشاركتهم في "حوار القمة العالمية للحكومات"، الذي عقد في متحف المستقبل، لاستعراض مستجدات القمة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024، أن القمة أصبحت تجمعاً عالمياً لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة الرؤى والأفكـار التي تسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.



وتبحث القمة العالمية للحكومات 2024، من خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.



وتضم قائمة شركاء القمة العالمية للحكومات 2024: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "الشريك الرائد"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي "شريك التنقل الذكي"، وهيئة كهرباء ومياه دبي "شريك الطاقة المستدامة"، وصندوق أبوظبي للتنمية "شريك استراتيجي"، وبلدية دبي "شريك المدينة الذكية"، و"اتصالات من إي آند" "شريك تكنولوجي" ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة "شريك البحث والابتكار".



حلول مبتكرة





أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديات والمتغيرات العالمية المتسـارعة التي يشهدها العالم، تؤكد الحاجة لتطوير نموذج عالمي تتشـارك من خلاله الحكومات وتتعاون من أجل دعم الجهود التنموية وابتكـار الحلول التـي تسهم فـي التغلب على التحديات وازدهـار المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الحكومات.

وقال الطاير: هيئة الطرق والمواصلات من خلال شراكتها مع القمة العالمية، تؤكد التزامها المستمر بالمشاركة فـي الجهود العالمية لابتكار الحلول لإحداث الأثر الإيجابي فـي حياة البشر عبر استعراض المبـادرات النوعية التـي تطلقها ونتائج تطبيقها فـي إطار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والناجحة.

وأضاف: مواكبة للتوجه العالمي نحو التوسع فـي تطبيقات التنقل ذاتي القيـادة، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث شهد نهاية العام الماضي تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون بذلك المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في تشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة، وسيتم في هذا العام فتح الباب للجمهور لتجربة استخدام المركبة.

وأوضح معاليه أن الهيئة ستعرض خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، مستجدات مشروع التاكسي الجوي، وذلك بتوقيع اتفاقيتين الأولى مع شركة سكاي بورتس البريطانية لبناء محطات التاكسي الجوي، والثانية مع شركة (جوبي) الامريكية، لتشغيل خدمة التاكسي الجوي، الذي يتوقع ان يكون في عام 2026، حيث شهدت القمة في دورتها السابقة اعتماد نماذج وتصاميم محطات التاكسي الجوي، ومواقع المحطات، كما ستستعرض دور التخطيط الحضري في تعزيز الاقتصاد المستدام، وأهمية تكامل الجانبين لتحقيق مستقبل مزدهر للمدن والمناطق الحضرية.

منصة شاملة



بدوره قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت القمة العالمية للحكومات منصة فكرية ومعرفية شاملة ومنبراً عالمياً لتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات، تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الحوكمة الرشيدة واستشراف وصناعة المستقبل".



وتابع: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي "شريك الطاقة المستدامة" للقمة التي تعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث نسعى من خلال مشاركتنا إلى استعراض التحولات العالمية في قطاع الطاقة وتقديم تجربتنا الريادية على المستوى العالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة. وسنتناول التركيز المتزايد على إزالة الكربون وتعزيز العمل المناخي، حيث تضع العديد من البلدان أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في مشاريعها. ويعد تخزين الطاقة أيضًا اتجاهًا رئيسيًا في تحول الطاقة".

وأضاف معاليه: "سنتطرق إلى أهمية العوامل الجيوسياسية، والحرب الروسية الأوكرانية التي لها تأثير عميق على أسواق الطاقة وغيرها، حيث أدت إلى وقف معظم إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، وإعادة تشغيل المحطات القديمة للطاقة النووية والفحم الحجري. وسيتم التطرق للاندماج النووي، حيث يعد الاندماج النووي من المصادر المستقبلية الواعدة باعتباره مصدراً للطاقة النظيفة وغير المحدودة تقريباً، على الرغم من التحديات التكنولوجية الكبيرة التي لا يزال يتعين التغلب عليها بما في ذلك نواحي السلامة والتخلص من النفايات المشعة، إلخ. كما سنتناول أهمية الاعتماد على البحوث والتطوير لدفع الابتكار في هذا المجال من خلال استخدام أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها، وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر، والاستفادة من التقنيات الواعدة وأبرزها إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يصفه البعض بوقود المستقبل، إلى جانب حلول التخزين المتقدمة، ورفع الكفاءة، وغيرها".

تبادل الخبرات



وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية:

"على مر السنوات، كرّست القمة العالمية للحكومات مكانتها كمنصة عالمية مرموقة لصنع السياسات الحكومية المستقبلية، وأصبحت القمة محطة سنوية يلتقي فيها كبار الخبراء والمسؤولين من أنحاء العالم، يتحاورون، ويتبادلون المعارف والخبرات ويصيغون الرؤى المشتركة التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وتسهم في صنع المستقبل".



وأضاف: "نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نسعد بشراكتنا مع القمة العالمية للحكومات كونها تتقاطع مع تطلعاتنا نحو إقامة المنظومة الرقمية التي تعزز جودة الحياة. ونرى أن القمة تسهم في تعزيز التعاون العالمي للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها التطورات المتلاحقة، مثلما تسهم في مواجهة التحديات المنبثقة عن تلك التطورات. وفي هذا السياق ننوه بأهمية دورة هذا العام وشعارها المتمثل في "استشراف حكومات المستقبل" لما لهذا الشعار من مضامين غنية تنعكس على آمال البشرية بالتنمية المستدامة والازدهار."



مستقبل الحكومات



من جهته قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تأتي مشاركة بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال التعاون الحكومي العالمي، لاغتنام فرصة التعرف على ملامح مستقبل الحكومات والاطلاع على التوجهات العالمية وآراء صناع القرار وقادة الفكر، حيث تعتبر القمة منصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية التي تخدم توجهاتنا وخططنا المستقبلية.

وأشار إلى أن بلدية دبي تشارك في القمة العالمية للحكومات لهذا العام بنموذج مدينة المستقبل من خلال استشراف مجالات العمل البلدي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير جَودة حياة السكان ورفاهيتهم.

أفضل الممارسات



من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تتيح القمة العالمية للحكومات الفرص المناسبة لبحث واستشراف المستقبل حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والوسائل التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات".

وأضاف أن القمة وفي دورتها الجديدة لعام 2024 والتي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وضعت السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جاهزية واستعداد الحكومات للمرحلة المقبلة، وإيجاد حلول مبتكرة لصناع القرار للمساهمة في التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها العديد من الدول، إضافة إلى العمل على توسيع دائرة الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العربية والعالمية المتميزة في بناء حكومات المستقبل.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ومن خلال مشاركته الاستراتيجية في القمة العالمية للحكومات وعلى مدى السنوات الماضية، يؤمن بأن التعاون الفعال بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة هو التوجّه الأمثل الذي سيسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات في استدامة التنمية محلياً وعالمياً.

وأفاد بأن المحاور الاستراتيجية التي تبحثها القمة في أبعادها الاقتصادية والتنموية وفي إطار المتغيرات العالمية المتسارعة، ستُمكّن الدول وصناع القرار من توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل ووضع الخطط المستقبلية بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي والذي سيحدث أثراً فارقاً على تطوير حياة المجتمعات، لافتاً إلى أهمية مناقشة الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة ضمن محاور القمة نظراً لما تواجهه الحوكمة والاقتصاد العالمي من تغير جذري بسبب الأهمية المتزايدة التي تحملها الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، وأمن المياه، والطاقة.

كما دعا إلى تضافر الجهود العالمية والاستغلال الأمثل لمنصة القمة العالمية للحكومات من أجل العمل على تفعيل اتفاق الإمارات التاريخي للمناخ الذي تم إطلاقه في ختام فعاليات مؤتمر الأطراف (COP 28) ووضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، مؤكداً ان الاتفاق يرسي معايير جديدة ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.



قفزة نوعية



بدوره قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والقفزة النوعية المرتقبة في هذا المجال عام 2024، يواصل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة جهوده لتعزيز البحث والتطوير في إمارة أبوظبي وإثبات التزامه تجاه الارتقاء بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الإشراف على "فالكون"، النموذج اللغوي الأول من نوعه في دولة الإمارات وواحد من أقوى النماذج أداءً على مستوى العالم، وذلك من خلال جهتيه المختصتين معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71.



وتابع: "نفخر بكوننا شريك البحث والابتكار للقمة العالمية للحكومات حيث يجتمع صناع القرار وقادة قطاع التكنولوجيا من حول العالم لاستكشاف الأسس المسؤولة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات في هذا المجال الواعد، فضلاً عن تبادل الآراء والمساهمة في الحوار العالمي بهذا الشأن".



مستقبل أفضل



وأكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات من إي آند": "نعتر بكون "إِي آند" شريكاً رائداً للقمة العالمية للحكومات؛ لما تمثّله القمة من منصة عالمية لتبادل الخبرات والتَبّاحُث بين نخبة العقول وصنَاع القرار؛ لصنع مستقبل أفضل للجميع".



وتابع: "تمتلك "إي آند" خبرات طويلة الأمد تمتد إلى 48 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي يتيح لها مشاركة الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات خلال المحاور الأساسية لأجندة القمة العالمية للحكومات، وإثراء الحوار حول تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا في تسريع وَتيرّة النمو وتشكيل اقتصادات المستقبل والاستدامة والمدن الذكية".

وأضاف: "تتطلع "إي آند" إلى أن تكون مشاركتها في القمة العالمية للحكومات فرصةً لاستعراض التفوق التكنولوجي وأن تتكلل أعمال القمة بالنجاح التام لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها العالمية كحاضنة للتقدم وملتقى حوار الشعوب والحضارات والحكومات".

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