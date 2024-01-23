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«مدني دبي» يسيطر على حريق بمستودع محققاً زمن استجابة قدره 6 دقائق

1/23/2024 9:23:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيطرت فرق إدارة الدفاع المدني في دبي على حريق نشب في مستودع يحتوي على مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية الأولى، وذلك من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً الساعة 09:12 من صباح أول من أمس يفيد بوجود حادث حريق في مستودع بمنطقة القوز الصناعية الأولى وعليه تم إبلاغ وتحريك مركز القوز «كمستجيب أول وجهة اختصاص» الذي وصل الساعة 09:18 محققاً زمن استجابة قدره 6 دقائق.

وأفادت إدارة الدفاع المدني بدبي أن الحادث في مستودع يحتوي على مواد قابلة للاشتعال وصنفته بالمتطور، وعليه جرى تحريك فرق دعم من مركز إطفاء البرشاء للدعم والإسناد، وعند تمام الساعة 09:47 تمت السيطرة عليه ومن دون وقوع إصابات، موضحة أنه سيجرى تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء التبريد حسب الإجراءات المتبعة لتحديد مسببات الحريق.

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