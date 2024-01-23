انهيار أسواق العملات المشفرة.. والبيتكوين دون 39 ألف دولار

شهدت أسواق العملات المشفرة انهيار كبيرة

بعدما لامست مستويات قوية في بداية العام.

وواصلت عملة البيتكوين خسائرها، وانخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.

وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.9% إلى 38.952 دولاراً.

هذا وانخفضت إيثريوم بنسبة 6% إلى 2227 دولاراً.

لا تزال عملة البيتكوين في مرحلة التصحيح بعد إطلاق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق. في الأشهر التي سبقت إعطاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر لبدء التداول، اشترى المستثمرون البيتكوين تحسباً للموافقة.

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