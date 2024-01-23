5.25 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 2023 بنمو 45%

9.3 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 36%





أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليارات درهم، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم خلال عام 2022. فيما وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم في العام السابق، وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليارات درهم مقارنة مع 4.2 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9%، محققةً تحسناً بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق. ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 760 مليون درهم في عام 2023. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%.





وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مميزة في عام 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. يعكس العائد الاستثنائي على حقوق المساهمين، والبالغ 27% للعام بأكمله، قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية نتيجة للاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على تقديم مبادرات نوعية.

كما أتاح النمو الكبير في الأرباح ورأس المال القوي لمجلس الإدارة التوصية بزيادة توزيعات الأرباح المقترحة إلى 71 فلساً للسهم، مقارنةً مع 49 فلساً في عام 2022.





وقال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قوية للغاية في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 45% في إجمالي الأرباح، لتصل إلى 5.25 مليارات درهم. كما سجل المصرف نمواً بنسبة 36% في الإيرادات التي بلغت 9.3 مليارات درهم، بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش، والذي يرجع إلى قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع العائدات.

وبفضل المكانة القوية للمصرف في السوق والتحول الرقمي، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 206 آلاف عميل جديد خلال عام 2023، مما يؤكد قوة علامتنا التجارية ليصل عدد المتعاملين إلى 1.271 مليون متعامل.

وتمكنا من زيادة تمويل العملاء في عام 2023 بمقدار 7 مليارات درهم، وبما يتماشى بشكل وثيق مع توجهاتنا وجهودنا المستمرة لزيادة حصتنا السوقية في مختلف القطاعات الرئيسية. وتم دعم هذا التمويل بكفاءة من خلال إضافة ودائع جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما في ذلك نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بقيمة 9 مليارات درهم.

وقال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة: يعتبر عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة للمصرف، مع صافي أرباح بلغ 5.25 مليارات درهم. وسجلنا أداءً مميزاً على كافة المقاييس، إلى جانب أداء تشغيلي مميز خلال العام.

كما شهدنا تحسناً في جميع المجالات بفضل أحجام الأعمال القوية المدفوعة بالمنتجات والحملات جديدة، والمدعومة بمعدلات مرابحة أعلى، مع مواصلة التركيز على تعزيز نسبة البيع المتبادل.

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