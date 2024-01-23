طرح «بورشه كايين» الجديدة كلياً بمحرك توربو مزدوج V8 بقوة 474 حصاناً

تعد بورشه من أبرز الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة الفخامة، ويبرز طراز كايين كسيارة ذات تراث غني شكل إطلاقه محطة مهمة في تاريخ بورشه.

فبعد مرور أكثر من 20 عاماً على ظهورها الأول، تعود بورشه كايين لتبهر عشاق هذه العلامة التجارية من جديد بعد خضوعها لترقيات مكثفة تعد الأكثر شمولاً في تاريخ العلامة لناحية الأداء والأسلوب والاستدامة والابتكار.

وبهذا، تكون السيارة قد شهدت تحولاً لافتاً من مجرد سيارة رياضية اختبارية رائدة إلى مركبة مستقبلية تلفت الأنظار على الطرقات.

لقد زودت بورشه كايين الجديدة التي تبرز تفاصيلها التصميمية الراقية في كافة أقسام الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية بتكنولوجيات مبتكرة، وبمحرك أكثر قوة من السابق، إضافة إلى شاشة عرض وتحكم رقمية، وتقنية هيكل جديدة، ومزايا أخرى عالية التقنية.

ويظهر تفوق سيارة كايين الجديدة في فئتها واضحاً بمجرد إلقاء نظرة عليها عن كثب، فهي توفر أداءً استثنائياً من حيث القيادة وتعكس ذروة البراعة الحرفية لبورشه، مما يعزز مكانتها كالسيارة الأكثر رياضية ضمن فئتها.

وتتميز كايين الجديدة بالابتكارات التكنولوجية الرقمية التي تتفوق على أي سيارة أخرى من الفئة ذاتها. فهي توفر للسائق تجربة بورشه الجديدة كلياً، والتي تتضمن شاشة عرض وتحكم محدثة وسهلة الاستخدام تركز على محور السائق بهدف تعزيز العمليات.

وسعت بورشه منذ طرحها الأول لكايين عام 2002 إلى تحويل المقصورة الداخلية للسيارة إلى مساحة ممتعة للسائق وتوفير تجربة قيادة معززة له. وواصلت بورشه من خلال كايين 2023 هذا المسعى، حيث أدخلت على السيارة مزيداً من الترقيات المبهرة. فعلى سبيل المثال، باتت الوظائف التي يستخدمها السائق بشكل متكرر موجودة على عجلة القيادة أو بالقرب منها مباشرة، كالذراع التي أصبحت على اليسار خلف عجلة القيادة والتي باتت تتضمن وظائف إضافية لتشغيل أنظمة مساعدة السائق.

كما تتضمّن مقصورة القيادة في كايين التي أعيد تصميمها لوحة عدادات رقمية رائدة قياس 12.6 بوصة تتميز بتصميم منحني الزوايا وخيارات عرض متعددة، وتندمج شاشة بورشه المركزية لإدارة الاتصالات التي تتوفر في الطراز قياسياً ويبلغ قياسها 12.3 بوصة بلوحة القيادة الجديدة بكل سلاسة. كما تتوفر لأول مرة أيضاً شاشة عرض قياس 10.9 بوصات على جانب الراكب وتتيح لأفراد العائلة والأصدقاء الاستمتاع بنظام المعلومات والترفيه وحتى بث مقاطع الفيديو، ويضمن استخدام طبقة رقيقة خاصة عدم تشتيت هذه الشاشة لانتباه السائق.

ولم تكتفِ بورش بإضافة هذه الابتكارات كلها إلى كايين 2023 الجديدة. فقد عملت على تزويدها بنظام جديد لتحسين جودة الهواء يستخدم البيانات الملاحية لرصد مداخل الأنفاق وتنشيط إعادة تدوير الهواء تلقائياً. كما يمكن لجهاز استشعار يتوفر اختيارياً تحديد نسبة جزيئات الغبار الدقيقة في الهواء وتمريرها عبر فلتر غبار رفيع أو مؤين حسب الحاجة.

وتتكامل هذه المجموعة الواسعة من الابتكارات الفخمة تكاملاً مثالياً مع التصميم الرياضي المعبر لسيارة كايين الجديدة كلياً بفضل التغييرات المكثفة التي طرأت على الهيكل الخارجي. فقد باتت الواجهة الأمامية الجديدة مندمجة مع الأجنحة المقوسة بوضوح، وبغطاء المحرك الجديد، ومصابيح Matrix LED الأمامية، مما يمنح السيارة حضوراً لافتاً على الطرق. أما خيارات الألوان الثلاثة الجديدة والعجلات التي يتراوح قياسها بين 20 و21 و22 بوصة فتتيح للعملاء تخصيص كايين الجديدة بحسب تفضيلاتهم الفردية. وتميز مصابيح HD-Matrix LED الأمامية الاختيارية كايين الجديدة عن غيرها من السيارات بحيث تشكل فئة متفردة بحد ذاتها بفضل قدرتها على توليد صورة ضوئية دقيقة بأكثر من 32 ألف بكسل يمكن التحكم بها فردياً.

وتسهم هذه التكنولوجيا المتطورة والتصميم الفاخر في الارتقاء بتجربة القيادة لا سيما عند اقترانهما بقوة الأداء، وتحقق كايين الجديدة نتائج استثنائية في هذا المجال بفضل أنظمة القيادة الجديدة كلياً التي باتت أكثر قوة من السابق.

ولكن ما مدى القوة التي يمكن أن تتمتع بها سيارة رياضية مترفة متعددة الاستخدامات يبلغ وزنها طنين؟ لقد زودت النسخة مكثفة التعديلات من كايين بمحرك توربو مزدوج V8 من 8 أسطوانات سعة 4.0 لترات طورته بورشه ليولد قوة قصوى تبلغ 349 كيلوواط (474 حصاناً) وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، مما يتيح للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارة الرياضية كوبيه بلوغ سرعة 100 كلم في الساعة خلال 4.7 ثوانٍ، وتسجيل سرعة قصوى تصل إلى273 كلم في الساعة. ويسهم كل من نظام التعليق الزنبركي الفولاذي الذي يشمل نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق، وممتصات الصدمات الجديدة المزودة بتكنولوجيا الصمامين، ونظام التعليق الهوائي المتكيف الجديد كلياً المزود بتكنولوجيا الغرفتين والصمامين، في الارتقاء بتجربة قيادة سيارة كايين الجديدة كلياً وزيادة متعتها وتشويقها.

وتواصل بورشه التركيز على رؤيتها الرائدة لدى تطوير أيّ منتج جديد، وقد حرصت بالتالي على مراعاة كايين الجديدة لمبدأ المستدامة من خلال طراز كايين إي-هايبريد. يمتاز هذا الطراز المبتكر بقدرته على توليد طاقة معززة تبلغ 346 كيلوواط (470 حصاناً) وقد زود ببطارية عالية الفلطية تبلغ 25.9 كيلوواط في الساعة، مما يتيح له اجتياز مسافات تصل إلى 90 كيلومتراً بالمحرك الكهربائي وحده بفضل كفاءة السيارة المعززة.

منذ طرحها أولى السيارات الرياضية عام 1948، اتبعت العلامة التجارية مجموعة من القيم التي ميزت بورشه عن غيرها وتمثلت بالحفاظ على التقاليد والابتكار في آنٍ، والتصميم والعملية، والتفرد ومكانتها بالمجتمع. وتعد كايين نتاج هذا التراث الغني الممتد لعقود من الزمن، والذي يتواصل مع طرح طراز عام 2023 الجديد كلياً، والذي يشكل خطوة مهمة في تاريخ العلامة العريق، حيث يمنح بعداً جديداً للقيادة الفخمة التي توفرها هذه السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز