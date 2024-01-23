هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان يشعر بالفزع إزاء الإساءة العنصرية ضد الحارس سوزوكي

قال هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان إنه شعر "بالخجل والفزع" لتعرض الحارس زيون سوزوكي لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة أمام العراق في المباراة الثانية في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.

وحقق العراق فوزه الأول على اليابان في 42 عاما بفوزه 2-1 بعدما تسبب خطأ سوزوكي في منح الفرصة لأيمن حسين في تسجيل الهدف الأول.

وقال سوزوكي (21 عاما)، المولود لأب غاني-أمريكي وأم يابانية، إنه رحب بالانتقادات للأداء في المباريات لكنه يود أن يتوقف الناس عن التعليق على عرقه.

وقال مورياسو للصحفيين اليوم الثلاثاء "بالنسبة للاعبنا المهم سوزوكي، أشعر بخجل وخزي شديد وفزع إزاء تعرضه للتمييز العنصري. سأدعمه بأي شكل ممكن من أجل ضمان أن يكون بكامل تركيزه.

"أعتقد أن هذا لا يفترض أن يحدث على أي حال. يجب أن يحترموا حقوق الإنسان، لا يفترض أن يحدث هذا في عالم متنوع. نعيش في عالم قد تحدث فيه مثل هذه الأشياء لكن من خلال كرة القدم يجب أن نتكاتف جميعا".

وتأتي هذه الواقعة بعد أن خرج الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان من الملعب خلال الفوز 3-2 على ملعب أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم السبت الماضي احتجاجا على تعرضه لإساءات عنصرية.

واقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) أن تواجه الأندية عقوبة "الهزيمة التلقائية" في حال صدور تصرف عنصري من جماهيرها.

ويتطلع المنتخب الياباني إلى تصحيح مساره في البطولة القارية عندما يلتقي نظيره الإندونيسي غدا الأربعاء ولكل منهما ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي يتصدرها العراق بست نقاط زحسم تأهله إلى دور الستة عشر.

وتقبل مورياسو تحمل مسؤولية الهزيمة أمام العراق قائلا إنه طلب أراء لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني للاستعداد قبل المباراة الثالثة في دور المجموعات.

وقال مورياسو "أحاول الاستماع إلى أراء لاعبينا وأعضاء الجهاز الفني قدر المستطاع. لست مدربا يتبع أسلوب من أعلى إلى أسفل، وإنما منفتح للجميع. أحاول الانسجام مع أفكارهم أيضا.

"لكن عندما نتخذ قرارات كفريق أعرف أنني صانع القرار. لكن هذه لا تكون مهمة صعبة بالنسبة لي بعد الاستماع إلى الأراء".

وقال المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو إن الهدف الأساسي للفريق هو الحفاظ على نظافة شباكه بعد تلقي هدفين في كل مباراة أمام فيتنام والعراق.

وأضاف مدافع أرسنال الإنجليزي "علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها أمام العراق. بعد مباراة فيتنام، أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أرائي. كان هذا شيئا إيجابيا للفريق واعتبرها بمثابة مؤشر لاعتماد المدرب على الفريق. قائد فريقنا (واتارو) إندو أو أنا، يجب أن نكون قادة في الملعب".

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