في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.. خربين يقود سوريا لتأهل تاريخي لدور الـ16 بأمم آسيا

سجل عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم والتأهل إلى دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وتسلم القائد خربين تمريرة عرضية من إبراهيم هيسار ليسيطر على الكرة ببراعة ويطلق تسديدة أرضية من مدى قريب في الشباك بالدقيقة 76.

ورفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 في الوقت ذاته مع أوزبكستان، بسبع نقاط.

واحتلت أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى دور الستة عشر بينما ضمت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.

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