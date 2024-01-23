مصر تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل.. تحذيرات من داخل الكنيسيت بشأن قدرات الجيش المصري في سيناء

حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.

وقال الداد في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، ونقلته «روسيا اليوم»: "عصر الحروب الكبرى لم ينته بعد، مصر تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل، وقدرات الجيش المصري في صحراء سيناء مرعبة".

وحذر من أن إسرائيل يجب أن تضيف إلى التهديد السنوي المحيط بها خيار الحرب مع مصر، بسبب قوة المصريين وسلوكهم.

وقال عضو الكنيست السابق أرييه إلداد، إنه على الرغم من أن ضباط الجيش الإسرائيلي تلقوا تعليمهم بأنه قد انتهت عصر الحروب الكبرى، إلا أن يوم السبت في أكتوبر الماضي أثبت لنا أنه يجب علينا النظر إلى قدرات العدو وليس فقط نواياه، وبالتالي فإن مصر يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل.

وتابع: "ما أراه في الميدان هو قوة المصريين وسلوكهم.. فقد مرت سنوات، بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر، الذي تنازلنا فيه عن سيناء كلها، كان اتفاق السلام ينص على أن الضمانات الوحيدة فيه كانت تخفيف القوات في سيناء، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون صحراء سيناء منزوعة السلاح، ومع مرور السنين، تآكل هذا الاتفاق تماما وحدث العكس".

وأضاف: "من مصلحة مصر أن تكون قوية في سيناء، بسبب داعش، لكن عندما سمحت تل أبيب لهم بزيادة القوات بشكل مؤقت، لم يعيدوا القوات أبدًا إلى الجانب الآخر من القناة، وبفعلهم هذا فإنهم في الواقع ينتهكون الاتفاق، من خلال الاحتفاظ بقوات أكبر بكثير مما سمح لهم به".

وسئل البروفيسور الداد عما إذا كان الهجوم من مصر هو السيناريو الخطير في الواقع الحالي الذي يتضمن الحرب مع حماس، وأوضح: "هذا هو الجزء الأقل إثارة للقلق، لأن ما فعله المصريون منذ توقيع الاتفاق وإعداد جيشهم للحرب القادمة، من خلال الطرق السريعة في سيناء، والمرافق تحت الأرض حيث يتم تخزين الصواريخ بعيدة المدى، والمطارات الجديدة، واحتياطيات ضخمة من الوقود، وكل هذا بالطبع يستهدف إسرائيل فقط.. أنت لا تستعد لمواجهة مع إيران بوضع الوقود في سيناء".

وأوضح قائلا: " عندما نعرف عن أوصاف التدريبات السنوية للمصريين، فإنهم يتدربون على الحرب ضد إسرائيل، وللتأكد من قدرتهم على نقل جميع الفرق إلى سيناء في وقت قصير، قاموا ببناء عشرات الجسور إلى سيناء فوق القناة وعشرات الأنفاق تحت القناة، في بعضها يمكن أن تمر دبابتان جنبًا إلى جنب، وهذا في نفس الوقت، لا يوجد سبب سياحي أو قضايا تنموية للبدو في سيناء لكل هذه الممرات والجسور والأنفاق، لماذا يتم إنشاء هذه المجموعة بأكملها معبدة؟!، إلا لتحريك القوات العسكرية بسرعة كبيرة شمالا إلى الحدود مع إسرائيل".

وقال أيضا: "في ظل التعاون الإسرائيلي المستمر مع الجيش المصري والسلطات في مصر، هل سألت تل أبيب يوما المصريين عن تحركات قواتهم في سيناء وهل هناك تنسيق معها ي هذا الشأن أم لا؟ .. فهل يمكن أن نكون هادئين في هذا الجانب؟".

وتابع: "ما أخشاه هو أن المصريين لن يتهربوا من الإجابة، لكننا لم نطلب ذلك أبدا حتى لا نزعجهم، هذا أمر لا يصدق.. إذا كان الأمر مجرد بنية تحتية وتنمية لسيناء، فدعها تذهب، ولكن هنا يأتي الأمر الذي وقعنا فيه بالسابع من أكتوبر، فنحن لن نحاول أبدًا تقييم نوايا العدو، ولكننا نشير فقط إلى قدراته، ويظهر ذلك من خلال أنماط سلوك مصر خلال العشرين عامًا الماضية، والتي سمحت بتدفق كميات كبيرة من الأسلحة إلى صحراء سيناء، في الوقت المناسب، أدرك المصريون أنه بدلاً من قتال داعش، سيكون من الأفضل لهم توجيه الطاقات الجهادية داخل قطاع غزة ضد إسرائيل".

وقال: "عندما لا تحارب مصر عمليات تهريب آلاف الأطنان من الذخيرة، فإنه لم يعد من الممكن التعامل مع مصر كصديق وشريك في اتفاق سلام وغض الطرف عن البنية التحتية التي يعدونها".

وأضاف قائلا: "خلاصة القول بالنسبة لنا هي أنهم يساعدون في تسليح حماس والجهاد في غزة، وفوق هذا لديهم أكبر جيش في المنطقة يقف ضدنا بأعداد كبيرة".

وأشار البروفيسور الداد لاحقا إلى خريطة التهديد المحيط بإسرائيل التي يحددها الجيش الإسرائيلي في بداية كل عام، وأوضح أنه: "لم يعد بإمكانك محوهم (المصريين) من تهديد إسرائيل.. ففي بداية كل عام يكتب في التهديد الإسرائيلي، إيران وحماس وحزب الله، لكنك لا تكتب مصر.. فيجب أن ينتهي هذا الأمر، وعندما يتعين علينا زيادة ميزانية الدفاع لدينا، فسنحتاج ليس فقط إلى قوات وأدوات ضد حماس وحزب الله، بل إلى الاستعداد للحرب ضد جيش كبير ونظامي مثل مصر".





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