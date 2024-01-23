ناسا تكرم مركز محمد بن راشد للفضاء خلال احتفالية اختتام مهمة البعثة 69

حصل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء على جوائز عدة من وكالة ناسا، خلال احتفالية اختتام مهمة البعثة 69 في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية. واحتفى وفد المركز، بقيادة سالم حميد المري، المدير العام، بنجاح مهمة البعثة 69، والتعاون الوثيق مع وكالة ناسا.

خلال الاحتفالية، حصل رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، على ميدالية الخدمة العامة المتميّزة، وميدالية استكشاف الفضاء من وكالة ناسا، تقديراً لخدماته، وإسهاماته الكبيرة في مجال استكشاف الفضاء، ونالت الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، جائزة العمل المتفوق من مركز جونسون للفضاء – ناسا، تقديراً

لجهودها في تقديم العناية الطبية للبعثة 69 ولطاقم Crew-6.

وتسلم عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف، مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد البلوشي، رئيس قسم العمليات الفضائية، جائزة الإنجاز الجماعي من مركز جونسون للفضاء – ناسا، والتي حصل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، تقديرًا لدوره الكبير في نجاح مهمة البعثة 69، وإسهاماته في مسيرة مهمات استكشاف الفضاء البشرية.



وحضر هذا الحدث رواد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء في المركز، ونورا المطروشي، ومحمد الملا.

وفي تقليد متَّبع لإعلان انتهاء مهمات رواد الفضاء، قامت رائدة الفضاء جيسيكا مير من وكالة ناسا بقرع الجرس في مركز جونسون للفضاء، ليعلن ذلك عن انتهاء مهمة البعثة 69 بشكل رسمي.

وشهدت الاحتفالية جلسة تحدث خلالها الطاقم عن تجارب وحقائق حول مهمتهم، ليلهموا الحضور باجتهادهم، وتعاونهم، وشغفهم بالاستكشاف.



يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز