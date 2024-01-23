التقى عدداً من كبار مسؤولي دبي.. حمدان بن محمد: سعادة وخدمة وراحة أهل دبي هدفنا الدائم

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من مديري الدوائر وكبار المسؤولين في دبي، حيث ناقش سموه معهم ما تم تسجيله من إنجازات خلال 2023.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي ... ناقشنا ما تم تسجيله من إنجازات خلال 2023".

وأضاف سموه:

"بحثنا مشاريعنا ومبادراتنا المستقبلية الهادفة لترسيخ ريادة دبي وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040".

وتابع سموه: "فخورون بأداء كوادرنا الوطنية في مختلف مجالات العمل الحكومي، ونحن نراهن عليهم وعلى خبراتهم وقدراتهم لضمان تفوق دبي وتقديم نموذج عالمي رائد في العمل الحكومي.. وسيبقى الهدف دائماً وأبداً سعادة وخدمة وراحة أهل دبي وكل متعامل مع حكومة دبي".

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