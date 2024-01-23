شهادة مروعة من خان يونس: زوجي وابنتي استُشهدا حرقا على يد جنود الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) خان يونس/PNN- في شهادة مروعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، أفادت امرأة من مدينة خان يونس، باستشهاد طفلتها وزوجها حرقا بعد إشعال الاحتلال النيران في خيمة نزوحهم في منطقة المواصي غرب خان يونس ليلة أمس الإثنين.

وأوضحت والدة الطفلة، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدسة محمود بسام: نزلت النار علينا واشتعلت الخيمة، ابنتي كانت بقربي واشتعلت فيها النيران ولم أستطع إخمادها إلى أن تفحمت، وزوجي اشتعلت به النيران وتفحم واستُشهد على إثرها.

وأضافت، وهي تشير إلى طفلتها على سرير في أحد مستشفيات القطاع، خرجنا من الخيمة ونحن مشتعلون بالنيران، وهذه هي ابنتي وآثار الحروق في يديها ووجهها وكل أنحاء جسدها، وأنا تعرضت لحروق في يدي حتى ظهرت عظامي.



