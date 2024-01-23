شهادة مروعة من خان يونس: زوجي وابنتي استُشهدا حرقا على يد جنود الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
خان يونس/PNN- في شهادة مروعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، أفادت امرأة من مدينة خان يونس، باستشهاد طفلتها وزوجها حرقا بعد إشعال الاحتلال النيران في خيمة نزوحهم في منطقة المواصي غرب خان يونس ليلة أمس الإثنين.
وأوضحت والدة الطفلة، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدسة محمود بسام: نزلت النار علينا واشتعلت الخيمة، ابنتي كانت بقربي واشتعلت فيها النيران ولم أستطع إخمادها إلى أن تفحمت، وزوجي اشتعلت به النيران وتفحم واستُشهد على إثرها.
وأضافت، وهي تشير إلى طفلتها على سرير في أحد مستشفيات القطاع، خرجنا من الخيمة ونحن مشتعلون بالنيران، وهذه هي ابنتي وآثار الحروق في يديها ووجهها وكل أنحاء جسدها، وأنا تعرضت لحروق في يدي حتى ظهرت عظامي.
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