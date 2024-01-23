نادي الأسير: الاحتلال يصعد استيلاءه على ممتلكات عائلات المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استهداف منازل عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال.

ونقل نادي الأسير، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، عدة شهادات عن زوجات معتقلين، أكدن تعرض منازلهن لعمليات اقتحام وتدمير وتخريب واسعة، إلى جانب الاستيلاء على أموال وسيارات ومصاغات ذهبية.

وتضمنت هذه الشهادات تعرض زوجات المعتقلين لتهديدات، وعمليات تفتيش وتنكيل، فيما أن بعض العائلات تكررت عمليات الاقتحام لمنازلها لأكثر من مرة خلال فترة وجيزة.

ومن ضمن هذه الحالات، عائلة المعتقل الإداري يوسف اللحام من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم الذي تعرض للاعتقال مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 15 عاما، إذ تعرضت عائلته، اليوم الثلاثاء، لعملية تنكيل وتهديد، بعد اقتحام المنزل، وتنفيذ عملية تخريب وتدمير واسعة داخله، والاستيلاء على مبلغ من المال ومصاغ ذهب، كما هددت قوات الاحتلال العائلة بأنها ستعود مجددا لاقتحام المنزل بحثا عن أموال.

كما اعتدى الاحتلال على ابنة المعتقل، وهددها بقتل والدها، ورش المنزل بالغاز قبل مغادرته.

وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، استولى الاحتلال في بلدة كوبر شمال غرب رام الله على مركبة زوجة المعتقل نائل البرغوثي، واستولى على مبلغ 10 آلاف شيقل من منزل المعتقل ربيع البرغوثي، إضافة إلى استيلاء الاحتلال على مركبة زوجة المعتقل رامي البرغوثي من بلدة كفر عين.

وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة استهداف عائلات المعتقلين تشكل إحدى السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، من خلال جملة من الأدوات التي تهدف بالأساس إلى ملاحقتهم والتضييق عليهم، إذ اتخذت عدة مستويات، وتركزت فعليا في القدس على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان من بينها هدم منازل معتقلين ومعتقلين محررين، وذلك في إطار عمليات انتقام جماعية تنفذها بحقهم، فضلا عن تعرض المعتقلين أنفسهم لعمليات تنكيل وتعذيب داخل سجون الاحتلال.

وأكد النادي أن الاحتلال لا يكتفي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومنها مخصصات عائلات المعتقلين والشهداء منذ سنوات، بل عمل على فرض سياسات لنهب أموال شعبنا بكل الأدوات المتاحة، وشكلت هذه السياسة جزءا من جملة أدوات الاستعمار الإسرائيلي.

يُذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال المكثفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الضفة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال (6220) حالة اعتقال، شملت كل الفئات بما فيها النساء والأطفال.