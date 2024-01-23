نتنياهو وغالانت وغانتس في بيان مشترك: لن نتوقف

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- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN /آكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، يوآف غالانت، والوزير في“كابينيت الحرب”، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على واقعة مقتل 24 جنديا وضابطا إسرائيلي في قطاع غزة، أن إسرائيل عازمة مواصلة الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك:“نحن في أوج حرب ليس هناك ما هو أعدل منها على حد زعمه.
وادعى نتنياهو ان هناك إنجازات كبيرة، وكذلك تكاليف باهظة”، وأضاف“لن نتوقف عن التقدم نحو الهدف الذي لا بديل عنه، تحقيق النصر البيّن”، فيما شدد غالانت على أن
مقتل 24 جنديا في غزة، الإثنين،“ضربة قوية”.
وأضاف غالانت سنواصل العمل على“استكمال المهام، وفعل كل ما هو لازم، القوات تنفذ عملياتها في عمق العدول في خانيونس”.
بدوره، قال غانتس:“سنواصل المهمة التي من أجلها قتل هؤلاء الجنود”،.
وأضاف“سنواصل” الحرب على قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف.
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