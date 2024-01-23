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نتنياهو وغالانت وغانتس في بيان مشترك: لن نتوقف

1/23/2024 9:13:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /آكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، يوآف غالانت، والوزير في“كابينيت الحرب”، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تعليقا على واقعة مقتل 24 جنديا وضابطا إسرائيلي في قطاع غزة، أن إسرائيل عازمة مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك:“نحن في أوج حرب ليس هناك ما هو أعدل منها على حد زعمه.

وادعى نتنياهو ان هناك إنجازات كبيرة، وكذلك تكاليف باهظة”، وأضاف“لن نتوقف عن التقدم نحو الهدف الذي لا بديل عنه، تحقيق النصر البيّن”، فيما شدد غالانت على أن
مقتل 24 جنديا في غزة، الإثنين،“ضربة قوية”.

وأضاف غالانت سنواصل العمل على“استكمال المهام، وفعل كل ما هو لازم، القوات تنفذ عملياتها في عمق العدول في خانيونس”.

بدوره، قال غانتس:“سنواصل المهمة التي من أجلها قتل هؤلاء الجنود”،.

وأضاف“سنواصل” الحرب على قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف.

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